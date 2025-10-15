Mit "Adrenalin" liefert RAUHBEIN erneut ein schlagkräftiges Argument dafür, dass kein Weg an ihnen vorbeiführt, wenn es um ehrliche Texte und starke Melodien geht. Die Songs der neuen Platte kommen mit klarer Kante und neuem Soundgewand mit den gewohnt ehrlichen Worten, teils tiefsinnig, teils sarkastisch, und immer direkt. Die Welle, auf der das Quintett reitet, wird derzeit immer größer – die breit gefächerte Fanschar schätzt die ungebrochene, authentische Art und die überzeugende Live-Energie der Shows, die nicht zuletzt durch Henrys unverkennbare, raue Stimme immer wieder zum Erlebnis werden.
Fronthüne Henry und die Instrumentalfraktion um Gitarrist Godi, Bassist O.LEE, Geiger Justin und Drummer Louis liefern mit beeindruckendem Handwerk ab und setzen jedes Stück kraftvoll in Szene. "Diesmal ist weniger Schnörkel, dafür mehr Bumms auf der Platte," feiert Henry den neuen Sound.