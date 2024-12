Rauhnachts-Märchenwanderung

In der zeit zwischen den Jahren, den Rauhnächten, stehen seit alters her die Räder still und es wird den Märchen und Geschichten gelauscht. Bei dem winterlichen Märchenspaziergang hören die Teilnehmer allerlei Geschichten und Märchen zu den heiligen Nächten. Die ausgebildete Märchenerzählerin Stefanie Keller berichtet zudem noch über Bräuche und Riten der Rauhnächte. Auch werden wir mit kleinen Ritualen das alte Jahr verabschieden und das neue willkommen heißen. Neben zauberhaften Märchen und Wissenswertem erwartet Groß und Klein auch die ein oder andere wärmende Überraschung.

Da die Wanderung in die Dämmerung hineingeht, ist jeder herzlich eingeladen, eine Laterne mitzubringen. Ein paar Laternen sind auch vor Ort.