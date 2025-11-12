RAUKE, ein Projekt des deutsch-japanischen, in Berlin lebenden Trompeters und Komponisten Shogo Seifert, präsentiert im März 2025 sein Debütalbum „Causes of Imagination“ im Rahmen der Jazz Thing Next Generations-Reihe. Das Album erhielt bemerkenswerte Resonanz in der Fachpresse: „Hochwertige Arrangements, ein raffinierter Sound und ausdrucksstarke Kompositionen machen es zu einem echten Highlight“, schreibt Jazzfun. Musikansich kommentiert: „Ich sehe das Ergebnis als ein recht mutiges Experiment an, das auf diese Weise einzigartig dazustehen scheint. So gewinnt man nicht nur einmal den Eindruck, dass etwas Neues geschaffen wurde, und das ist absolut beeindruckend in dieser Form.“ Das außergewöhnliche Ensemble vereint die klangliche Eleganz eines klassischen Streichquartetts mit der Dynamik und Offenheit eines Jazzquartetts. Die Kompositionen verschmelzen die Risikobereitschaft und Klangästhetik des zeitgenössischen Jazz mit den subtilen Gesten der Klassik zu einer einzigartigen musikalischen Sprache. Die Stücke von Shogo Seifert reflektieren aktuelle gesellschaftliche Themen, individuelle Perspektiven und emotionale Erfahrungen. Sie vereinen Einflüsse der amerikanischen und progressiven Jazzszene, entziehen sich jedoch einfachen Kategorisierungen. Jedes Stück führt das Publikum an unerwartete Orte – mal sanft, mal kraftvoll, immer mit einem Element des Unvorhersehbaren. Die Musik bietet Raum für individuelle Virtuosität und verbindet diese mit der Energie kollektiver Improvisation. Der Sound des Ensembles ist facettenreich und vielschichtig, gleichzeitig harmonisch und voller Spannungen, eigenwillig und zugleich zugänglich. Mit ihrer Musik schafft RAUKE eine Atmosphäre, die die Vielfalt menschlicher Emotionen einfängt und das Publikum unmittelbar berührt.

JazzQuartett: Shogo Seifert (tr), Vincent Niessen (bass), Arseny Rykov (p), Johannes Metzger(dr).StreichQuartett: Almut Wolfart (violine), Philine Höhnisch (bratsche), Mathilde Vendramin (cello), Alexandra Buchmüller (violine)