Streichquartett vereint mit Jazzquartett

Rauke, ein Projekt des deutsch-japanischen, in Berlin lebenden

Trompeters und Komponisten Shogo Seifert, vereint ein klassisches Streichquartett mit einem Jazzquartett.

Ihre Musik verschmilzt zeitgenössischen

Jazz mit den Gesten der Klassik und vereint Einflüsse der amerikanischen und progressiven Jazzszene, entzieht sich jedoch einfachen Kategorisierungen. Jedes

Stück führt das Publikum an unerwartete Orte – mal sanft, mal kraftvoll, immer mit einem Element des Unvorhersehbaren. Das im März 2025 erschienene Debütalbum

„Causes of Imagination“ erhielt bereits große Anerkennung in der Fachpresse.

„Ein echtes Highlight“ (Jazzfun), „ein mutiges Experiment [...] absolut beeindruckend“ (Musikansich)., „ein großer Wurf!“ (Julia Hemmerling, MDR Jazzlabor).

RAUKEs Musik ist facettenreich, emotional und überraschend –

zeitgenössischer Jazz jenseits aller Schubladen.

​

Besetzung:

JazzQuartett:

Shogo Seifert (tr), Vincent Niessen (bass),

Arseny Rykov (p), Johannes Metzger(dr).

StreichQuartett:

Almut Wolfart (violine), Philine Höhnisch (bratsche),

Mathilde Vendramin (cello), Alexandra Buchmüller(violine).