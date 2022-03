Orient und Okzident: Ein Soundteppich wie ein instrumentaler Gabbeh und eine Stimme, die genug Kraft hat, vom Okzident den Orient zu durchdringen.

Tiefschwarze Vocals, getragen von energetischen Soundscapes sind charakteristisch für die Band, die den Funk & Soul des schwarzen Amerikas mit dem Alternative Rock der restlichen Welt kreuzt.

Und dabei nie vergisst, immer wieder ein paar Glitzerflocken Pop in ihre Songs einzustreuen.

Energie und Klang: Die Stimme, die ebenso gewaltig wie verletzlich und melancholisch die Räume erfüllt, gehört zu der aus Neuseeland stammenden Sängerin Ngaire Waru.

Holger Frank an der Gitarre, Frank Stadelmann an den Tasten, Markus Maier am Bass und Claus Blanz am Schlagzeug vervollständigen das Line Up von Raum13 und legen einen dicken Perserteppich aus Klang und Energie in den Raum.

Melodie und Kante: Trotz der großen Dosis Soul und der Überdosis Rock ist es schwer, Raum 13 in eine Schublade zu stecken. Zu eigen sind die Songs, die die Band selbst schreibt. Originale, die ins Ohr gehen und die Sinne betören.

Mal melancholisch, dunkel und verstörend, mal leicht, süß und funky.

Immer mit Melodien für Millionen. Immer mit Soul und manchmal auch mit Kante.

Come and join the band – step into Raum13