Raumklang im Rhythmus der Zeit

Streicherserenade des Göppinger Kammerorchesters

Stiftskirche Faurndau Stiftstraße 15, 73035 Göppingen

Unter der Leitung seines Dirigenten Rafael Gutierrez-Velez präsentiert das Göppinger Kammerorchester Werke für Streichorchester aus verschiedenen Ländern und Epochen.

Das Konzert ist Teil der Veranstaltungsreihe anlässlich des 800jährigen Jubiläums der Stiftskirche Faurndau und findet in der Stiftskirche statt. 

Auf dem Programm stehen die Holberg Suite, Op. 40 von Edvard Grieg, die Suite für Streichorchester von Leos Janacek, Danzon Nr. 2 von Navarro Jesus Arturo Marquez sowie das Adagio for Strings, Op.11 von Samuel Barber.

Info

Stiftskirche Faurndau Stiftstraße 15, 73035 Göppingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Raumklang im Rhythmus der Zeit - 2025-11-02 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Raumklang im Rhythmus der Zeit - 2025-11-02 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Raumklang im Rhythmus der Zeit - 2025-11-02 18:00:00 Outlook iCalendar - Raumklang im Rhythmus der Zeit - 2025-11-02 18:00:00 ical

Tags