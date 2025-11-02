Raumklang im Rhythmus der Zeit

Unter der Leitung seines Dirigenten Rafael Gutierrez-Velez präsentiert das Göppinger Kammerorchester Werke für Streichorchester aus verschiedenen Ländern und Epochen.

Das Konzert ist Teil der Veranstaltungsreihe anlässlich des 800jährigen Jubiläums der Stiftskirche Faurndau und findet in der Stiftskirche statt.

Auf dem Programm stehen die Holberg Suite, Op. 40 von Edvard Grieg, die Suite für Streichorchester von Leos Janacek, Danzon Nr. 2 von Navarro Jesus Arturo Marquez sowie das Adagio for Strings, Op.11 von Samuel Barber.