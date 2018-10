Der Kongress Raumwelten macht unter dem Motto "Von Sinnen!" die Möglichkeiten und das Zusammenspiel von Sound, Licht, Material, Geruch, Bewegtbild und immersiver Medien sichtbar.

In den Panels zu Arbeitswelten, Business, Szenografie, Architektur und Genusswelten zeigen unterschiedliche Experten, Gestalter und Kommunikationsprofis, wie aus der Summe der einzelnen Teile das „Gesamtkunstwerk“ räumlicher Kommunikation entstehen kann.

RAUMWELTEN 2018 – VON SINNEN! WIE KOMMUNIKATION IM RAUM ZU EINEM GANZHEITLICHEN ERLEBNIS WIRD: Mit neuen Konzepten und Formaten geht Raumwelten in die siebte Runde! Bei erweitertem Programmumfang treffen sich Kreative, Unternehmer, Marketingexperten, Architekten, Szenografen, Medienschaffende und Digital Artists, um sich über die unterschiedlichsten Aspekte von Kommunikation im Raum zu informieren. Über 40 hochkarätige Speaker diskutieren in Panels, Keynotes und Workshops die neuesten Trends in den Bereichen Szenografie, Architektur und Medien. Erstmalig stellen sich beim Raumwelten Start-up Hub am 14. November junge Unternehmen vor und präsentieren smarte Geschäftsideen an der Schnittstelle von Technologie und Raum. Neu ist auch der erweiterte VR-Tag am 17. November, der die virtuelle Erfahrung mit der realen Welt zusammenbringt und herausragende Projekte aus den Bereichen Entertainment, Architektur, Film und Theater vorstellt und erlebbar macht. Unter dem diesjährigen Motto „Von Sinnen!“ diskutieren wir, wie mit Hilfe unterschiedlicher Medien und Disziplinen Kommunikation zu einem ganzheitlichen Erlebnis wird – egal ob in der Hotelarchitektur, der Markenwelt, dem Bühnenbild, der Ausstellungsarchitektur, im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz oder im Krankenhaus.