Raumwelten 2019

Unter dem Motto „Vermessen! Maß und Maßlosigkeit in der räumlichen Inszenierung“ findet die achte Ausgabe von Raumwelten statt.

An drei Kongresstagen diskutieren hochkarätige Speaker über Architektur, Bühnenbild, Szenografie, Installationskunst und Medien. Das Public-Programm bietet für interessierte Bürgerinnen und Bürger ein breites Zusatzprogramm zu Kommunikation im Raum.

Jährlich bietet Raumwelten für Unternehmer, Gestalter, Architekten, Kunstschaffende, aber auch Studierende und das interessierte Publikum an drei Kongresstagen (13. - 15.11.2019) und einem umfangreichen Public-Programm (7. - 16.11.2019) Vorträge, Workshops, Case Studies und ein buntes Rahmenprogramm zu Kommunikation im Raum. Raumwelten wendet sich an Entscheidungsträger des Mittelstandes sowie an Kreative aus den Bereichen Unternehmenskommunikation, Marketing, Architektur, Bühnenbild, Szenografie, Messebau, Installationskunst und Medien.

Das Motto 2019: „Vermessen! Maß und Maßlosigkeit in der räumlichen Inszenierung“. Hochkarätige Speaker diskutieren, wie sich gestalterischer oder ökonomischer Erfolg in der Architektur, Szenografie und Kommunikation im Raum messen lässt.