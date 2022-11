Raumwelten Public – Virtuelle Welten selbst erleben im Ludwigsburg Museum (kostenfrei)

Vom 16. bis 18. November 2022 lädt die elfte Ausgabe von "Raumwelten - Plattform für Szenografie, Architektur und Medien" ein, in virtuelle Welten einzutauchen.

Unter dem Motto /imagine findet Raumwelten ausschließlich im VR Hub statt, einem digitalen Multi-User-Erlebnis, das auf mobilen Geräten, am Desktop und in der virtuellen Realität zugänglich ist. Besuch und Teilnahme sind weltweit per URL-Link möglich – der Zugang ist einfach und kostenlos. Für die kunstinteressierte breite Öffentlichkeit in Ludwigsburg und der Region bringt „Raumwelten Public“ eine Pop-up Ausstellung ins Ludwigsburg Museum. Mit verschiedenen VR-Installationen und der Möglichkeit in den Raumwelten VR Hub einzutauchen kann jede*r es selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt per VR-Brille ein andere Welt zu betreten. Zudem können Jugendliche ab 12 Jahren im Video-Workshop vor Ort und von zu Hause aus eigene Games erschaffen. Alle Angebote von Raumwelten Public sind kostenlos.