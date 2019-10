× Erweitern Raumwelten / Film- und Medienfestival gGmbH Raumwelten #spacetolisten

#spacetolisten ist mal laut, mal leise, aufregend und musikalisch.

Drei Bands aus der Region spielen von 19:00 – 23:00 Uhr und kreieren einen Raum zum Zuhören. Feinfühlige Songs, die einen ganz nah heranlassen und ganz weit wegtragen:

Die Singer-Songwriter To Be We Band beschreiben ihre Konzerte als eine musikalische, emotionale Achterbahn. Soul und Pop gepaart mit elektronischen Einflüssen und einer einzigartigen Stimme, das ist der Sound von KWADI aus Stuttgart. PEREZ MUSIK steht für ehrlichen Hip-Hop, ehrliche Texte und unendliche Energie, ob auf dem Southside Festival, in kleinen Clubs oder beim #spacetolisten Musikfestival.

Eintritt frei! Im Bühnenturm der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg

Supported by: pulsmacher GmbH & Pop-Büro Region Stuttgart