Raunächte – thematische Wanderung in Winterlandschaft

Raunächte nennt man die dunkelsten Nächte des Jahres.

Dies sind die Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Allerlei Geisterglauben und Wahrsagerituale sind mit dieser Zeit verbunden. Auch vielerlei Brauchtum knüpft sich an diese Tage und Nächte. Unsere Referentin Stefanie Keller weiß viel über diese Dinge. Bei einer Wanderung in winterlicher Landschaft wird sie uns davon erzählen. Treffen wollen wir uns am 7. Januar um 15:00 Uhr. Wer gerne mitgehen möchte, ist herzlich willkommen.

Referentin: Stefanie Keller;