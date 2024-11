Raunächte - ein Vortrag mit Tanja Sandner

Die Raunächte - das klingt nach Dunkelheit, nach Schnee und eisigem Wind. Raunächte bezeichen die Zeit zwischen Heiligabend und dem 6. Januar.

Für diese zwölf Nächte zwischen den Jahren exisiteren in vielen Kulturen zahlreiche Bräuche. Tanja Sandner nimmt uns mit auf die Reise, denn die Rauhnächte waren seit jeher auch eine Zeit der inneren Einkehr und des Nachdenkens über das was war und das, was kommen mag. Somit haben sie also durchaus auch etwas Konstruktives. Anschließend feiern wir unsere Weihnachtsfeier und genießen ein leckeres Essen im Weingut Schwab. Anmeldungen bei Kerstin Mönch unter Telefon 07946-3141 oder per WhatsApp. Alle Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk des LandFrauenverbandes Württemberg-Baden e.V. statt.