Erlebe mit uns die Raunacht am 30.12.2024 in der Dorfmitte Bad Ditzenbach ab 19:00 Uhr bis ca. 22:00!

In der Dorfmitte bei Glühwein und Bratwurst erleben wir die Raunacht, wie wir Menschen sie uns vorstellen. Natürlich verbrennen wir im geräucherten Feuer Ihre Wünsche, die Sie auf Zettel geschrieben haben. Sie erfahren, was die wilde Jagd ist. Oder was passiert, wenn man in den Raunächten Dinge tut, die verboten sind. Mit dem Einzug der Sonne und Mond in das Geschehen wird alles wieder gut. Zum Schluss wird Sonja Dich mit einem Raunacht Feuertanz erfreuen, der Dich voller Zuversicht in das kommende neue Jahr blicken lässt. Neugierig? Dann komm gerne vorbei.