Raupe-Nimmersatt-Geburtstagsparty

Sie ist klein, grün und unscheinbar, aber ziemlich hungrig: Seit 50 Jahren frisst sich „Die kleine Raupe Nimmersatt“ unermüdlich durch Bilderbücher auf der ganzen Welt. Mittlerweile sind rund 50 Millionen Exemplare des Bilderbuchklassikers von Eric Carle in 64 Sprachen erschienen. Das Werk des deutsch-amerikanischen Autors erschien am 20. März 1969.Der Autor Eric Carle wurde zwar 1929 in New York geboren aber er zog mit seiner aus Deutschland stammenden Familie im Alter von sechs Jahren zurück nach Stuttgart. Der Vater wurde 1939 eingezogen und geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1947 als „gebrochener, toter Mann“ zurückkehrte, knapp 40 Kilo wiegend, wie sich Carle später erinnerte. 1952 ging er selbst nach New York City und baute sich aus dem Nichts eine Karriere als Grafikdesigner, unter anderem bei der „New York Times“, auf.Man darf annehmen, dass Mangel und Nimmersattsein eine sehr konkrete, prägende Erfahrung des jungen Carle waren.Mit der kleinen Raupe lernen Kinder „nebenbei“ Obstsorten, Farben, Zahlen und Wochentage sowie den biologischen Vorgang der Metamorphose… und: es ist einfach ein wunderschönes Bilderbuch zum Anschauen und Begreifen.