Harvey sammelt Hüte. Egal ob rotes Käppchen, Räuberhut oder Schirmmütze - seine Sammlung ist sein ganzer Stolz.

Doch eines Tages weht ein Sturm seine Hüte in alle Himmelsrichtungen! Zwar findet Harvey einen nach dem anderen wieder, aber inzwischen schläft in seiner Wollmütze ein kleiner Dachs und in der roten Kappe hat sich der Siebenschläfer sein Nest gebaut. Was soll Harvey jetzt tun?

Bitte Klebstoff, Schere und Buntstifte mitbringen.

Für Kinder ab 4 Jahren.