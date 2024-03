Raus aus deinem Hamsterrad - Workshop in zwei Teilen

Stress gehört bei einem großen Teil der Bevölkerung schon zum Alltag – egal, ob während der Arbeits- oder Freizeit. Was ist Stress, wie äußert er sich und vor allem - wie lässt er sich bewältigen?

In dem zweiteiligen Workshop erarbeiten die Teilnehmenden ihre individuelle Strategie, um aus dem Hamsterrad auszusteigen.

Termine:

Mittwoch, 10. April 2024, 19.00 – 21.00 Uhr

Mittwoch, 24. April 2024, 19.00 – 21.00 Uhr

Anmeldung:

bis Donnerstag, 04. April 2024 bei der Stadtverwaltung Rottenburg a.N. Telefon: 07472 / 165-544 oder per E-Mail an buergerengagement@rottenburg.de

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.