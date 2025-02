Raus aus dem Hamsterrad – und ab auf‘s Surfbrett

Christine Sing lebt das, wovon viele träumen: Nach einer steilen Volkswagen-Karriere hat sie 2018 ihren Bürojob gegen ein Surfbrett eingetauscht und lebt seitdem zwischen Teneriffa und Esslingen. Und: Sie hat ihre Vision für eine lebenswertere (Arbeits-)Welt zum Beruf gemacht: Als selbstständige Beraterin setzt sich die studierte Kulturwissenschaftlerin für mehr Frauen in Führung und neue Formen der Arbeit ein.

In ihrer interaktiven Lesung nimmt sie Menschen mit auf ihre Reise des Ausstiegs, der

Neuorientierung und ihres heute ganz anderen Arbeitens und Lebens. Offen und authentisch lässt sie an ihren Erfahrungen und Herausforderungen dieses befreienden Wandels teilhaben, gibt Einblicke in ihre Gefühle und teilt ihre wichtigsten Erkenntnisse. Christine Sing möchte andere Menschen inspirieren und ermutigen – ab und an mal aus dem eigenen Hamsterrad auszusteigen, den eigenen Träumen zu folgen und immer wieder neue Horizonte zu entdecken.