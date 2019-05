Raus aus dem Stress

Heute stehen Eltern schnell unter Stress, denn Kindern und Beruf sollen sie gleichermaßen gerecht werden. Für alle läuft der Tag nach dem Terminkalender ab. Kommt dabei jemand aus dem Tritt, kann es schnell an die Substanz gehen... Was tun, wenn Kinder trotzen, trödeln, schreien, oder einfach nicht schlafen wollen? Was hilft im Leben mit jüngeren Kindern, so dass Ruhe möglich wird? Wie finden kleine Kinder ins Spielen und warum brauchen Kinder generell Freiraum und Muße, viel Zeit für freies Spiel? Hinter alledem die Frage: Was tun mit Förderangeboten und Kursen? Tun wir als Eltern genug, damit unser Kind alle Chancen hat?

Der Abend gibt Einblick in die Meilensteine der Entwicklung in den ersten sechs Jahren eines Kindes und bietet reichlich Zeit für Ihre Fragen und unser gemeinsames Gespräch.