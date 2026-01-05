Populistische Parolen begegnen uns längst nicht mehr nur in politischen Debatten oder in sozialen Medien.

Sie tauchen beim Stammtisch auf, beim Familienfest, am Arbeitsplatz – und oft lassen sie uns sprachlos zurück. Viele Menschen kennen das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn Vereinfachungen, Halbwahrheiten oder aus dem Zusammenhang gerissene Behauptungen scheinbar mühelos die Oberhand gewinnen. Genau hier setzt die Veranstaltung „Raus aus der Sprachlosigkeit – populistischen Parolen souverän begegnen!“ an.

Am 05. Februar 2026 von 18:30 bis 21:30 Uhr lädt der Ortsverband der Grünen Ditzingen zu einem Abend im Bürgersaal ein, der Wissen, praktische Handlungskompetenz und persönlichen Austausch verbindet. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für alle Interessierten.

Referentin Lilly Kurz, Projektkoordinatorin für Politische Bildung beim Internationalen Bund (IB) vermittelt anschaulich, wie populistische Aussagen aufgebaut sind und warum sie so wirkungsvoll funktionieren. Gemeinsam sollen Strategien entwickelt werden, wie man solchen Aussagen sicher und souverän begegnen kann – ohne zu eskalieren, ohne sich zu verbiegen und ohne in die Sackgasse der Sprachlosigkeit zu geraten. In kleinen Rollenspielen können die Teilnehmenden das Gelernte direkt ausprobieren.

Wir freuen uns außerdem, dass Meike Günter, unsere Kandidatin für die Landtagswahl im Wahlkreis, einen kurzen Impuls zum Thema geben wird. Im Laufe des Abends wird sich immer wieder die Gelegenheit bieten, mit ihr ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und sie persönlich kennenzulernen.

Der Abend richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten. Denn Populismus begegnet uns überall – und wir möchten möglichst vielen Menschen Werkzeuge an die Hand geben, um in solchen Situationen sicherer kommunizieren zu können und in Gesprächen nicht den Mut zu verlieren.

Wer sich auf Diskussionen im Alltag besser vorbereiten möchte, wer demokratische Kultur stärken will oder wer einfach neugierig auf politische Bildung ist, ist herzlich eingeladen.