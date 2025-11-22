Abschlussarbeiten Theatertherapie Studierende.

So unterschiedlich wie die Studierenden – so verschieden zeigen sich auch ihre Arbeiten. Was sie verbindet: die Suche nach Ausdruck, nach Formen für das, was innerlich drängt. Zwischen Bühne und Film, zwischen dokumentarisch, fiktional und performativ verhandeln wir Erfahrungen von Erinnerung, Identität, Einsamkeit, Anpassung und Sichtbarkeit.: Raus damit! – wir zeigen, was uns bewegt.