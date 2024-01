Rausch [UA]

Im Tonnekeller landet eine Reisegruppe. Ihr Ziel ist eine ferne Vergangenheit, in der sich alles um den Alkohol drehte: das Sektchen zum Einstand, zur Hochzeit, zur Vernissage, zur Theaterpremiere. Doch die Riten, die mit diesem Getränk einhergehen, sind der Gruppe längst fremd. Welche unterschiedlichen Mischungen gab es? Welchen Zweck hat dieses »Anstoßen«? Und ist diese neugierige Gruppe wirklich allein im Raum? Oder sind etwa auch noch Geister aus jener vergangenen Zeit anwesend? Die Zeitreisenden jedenfalls beginnen all der längst verblichenen Alkoholiker*innen zu gedenken, von François Villon über Henri de Toulouse-Lautrec bis Edith Piaf und Francis Bacon. (Ver-)spricht doch dieser Alkohol als ultimatives Mittel zur Vergesellschaftung: »Niemand kommt zueinander denn durch mich!« Die Hemmschwellen sinken…

Regisseurin Annette Müller wagt sich mit dem gemischten Tonne-Ensemble in die Grenzbereiche zwischen Realität und Vision, Ritual und Absturz, Bewusstseinserweiterung und Totalausfall. Gemeinsam befragen sie Kollektiv und Grenzen auf der Suche nach der Struktur und dem utopischen Versprechen von Rauschzuständen, die uns zum Augenblick sagen lassen: »Verweile doch! Du bist so schön!« Das Publikum ist dazu eingeladen, sich in dieser interdisziplinären Theaterperformance gemeinsam mit den Spielenden durch den größtenteils unbestuhlten Raum zu bewegen.

Regie · Ausstattung · Fassung Annette Müller || Musik- & Sounddesign Michael Lohmann || Dramaturgie Michel op den Platz || Hospitanz Anna Kasten || Schneiderei Kathrin Röhm || Technik · Werkstätten · Inspizienz Lukas Armbruster · Boris Gonzalez · Christoph Henning · Aurel Walker

Mit Bahattin Güngör · Roswitha John · Santiago Österle · Justine Rockstroh · Michael Schneider

Premiere am Samstag, 13. Januar 2024 um 20:00 Uhr im Tonnekeller

Dauer: ca. 1 Stunde 10 Minuten, keine Pause