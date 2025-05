Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg beleuchtet in seinem Oscar-prämierten Film die Facetten des Alkohols: vom selbstverständlichen Glas Wein am Abend und der Lust am Rausch bis hin zu Kontrollverlust und Abhängigkeit. Dabei geht es ganz selbstverständlich auch um echte Freundschaft, Liebe und die Freude am Leben.

Dieser Film wurde von Thomas Vinterberg und Claus Flygare für die Bühne bearbeitet.