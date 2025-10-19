Das Leben der befreundeten Lehrer Nikolaj, Peter, Tommy und Martin läuft irgendwie nicht mehr so richtig rund.

Inmitten einer Midlife-Crisis fehlt es ihnen allen privat wie beruflich an Selbstvertrauen, Inspiration und Freude am Leben. Doch an Nikolajs vierzigstem Geburtstag kommt den Männern eine geniale Idee: Sie wollen gemeinsam ein Experiment wagen und tagsüber kleine Mengen Alkohol trinken. Denn laut eines norwegischen Philosophen und Psychiaters werden die Menschen mit einem halben Promille zu wenig geboren, und erst dieses halbe Promille im Blut macht mutiger, aufmerksamer und eloquenter. Die Wirkung tritt wie erwartet ein: Martin strotzt nur so vor Selbstbewusstsein im Unterricht, und auch die Klassen der anderen Drei sind von der neuen Kreativität und Motivation ihrer Lehrer begeistert. Selbst zuhause scheint es mit Frau und Kindern wieder viel leichter für die Männer zu laufen. „Wir sind KEINE Alkoholiker. Der Unterschied ist, dass wir selbst entscheiden, wann wir trinken wollen.“

Doch was unter dem Deckmantel des wissenschaftlichen Experiments enthusiastisch und harmlos begonnen hat, wird immer unkontrollierbarer: Aus dem halben Promille wird schnell mehr, und nicht alle schaffen es zurück in die Normalität.