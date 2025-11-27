Den Lehrern Nikolaj, Peter, Tommy und Martin fehlt es zunehmend privat wie beruflich an Selbstvertrauen und Inspiration.

Doch an Nikolajs vierzigstem Geburtstag wagen die Männer ein Experiment: Sie wollen ab sofort tagsüber eine kleine Menge Alkohol trinken. Denn laut einem norwegischen Philosophen werden die Menschen mit einem halben Promille zu wenig geboren, und erst dieses halbe Promille macht mutiger und eloquenter.

Die Wirkung tritt wie erwartet ein: Martin strotzt vor Selbstbewusstsein im Unterricht, und auch die Klassen der anderen Drei sind von der neuen Kreativität ihrer Lehrer begeistert.

Doch was harmlos begonnen hat, wird immer unkontrollierbarer: Aus dem halben Promille wird schnell mehr, und nicht alle schaffen es zurück in die Normalität. Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg beleuchtet in seinem Oscar-prämierten Film die Facetten des Alkohols: vom selbstverständlichen Glas Wein am Abend und der Lust am Rausch bis hin zu Kontrollverlust und Abhängigkeit. Dabei geht es ganz selbstverständlich auch um echte Freundschaft, Liebe und die Freude am Leben.