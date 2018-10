Das großartige Rave On Snow-Festival steigt dieses Jahr zum sage und schreibe 25. Mal in den österreichischen Alpen.

Selbstverständlich muss das mit einer angemessenen Tour durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz gefeiert werden - in Stuttgart wird Halt gemacht in der wunderbaren Romantica. Musikalische Beschallung gibt's von Rave On Snow-Legende Domenic D'Agnelli und Stuttgarts Finest, Marius Lehnert.

www.raveonsnow.com

www.facebook.com/DomenicDAgnelli

www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic