Zum ersten Mal kommt RAVE STUTTGART in die Stadt - und bringt direkt ein Line-up, dass es in sich hat.

Diese Nacht steht für kompromisslosen Techno, pulsierende Energie und einen Vibe, den Stuttgart so noch nie erlebt hat.

Line-Up:

A.N.I

Basswell

Lee Ann Roberts

SaltySiS

Vendex

Mach dich bereit für Bass ohne Pause, Lichtgewitter bis zum Morgenrauen und eine Crowd, die gekommen ist, um alles zu geben. RAVE STUTTGART ist kein Event - es ist ein Statement.