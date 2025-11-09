Zum ersten Mal kommt RAVE STUTTGART in die Stadt - und bringt direkt ein Line-up, dass es in sich hat.
Diese Nacht steht für kompromisslosen Techno, pulsierende Energie und einen Vibe, den Stuttgart so noch nie erlebt hat.
Line-Up:
A.N.I
Basswell
Lee Ann Roberts
SaltySiS
Vendex
Mach dich bereit für Bass ohne Pause, Lichtgewitter bis zum Morgenrauen und eine Crowd, die gekommen ist, um alles zu geben. RAVE STUTTGART ist kein Event - es ist ein Statement.
Info
Hanns-Martin-Schleyer-Halle Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik