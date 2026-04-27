Ravel im Wohnzimmer

Dandy und Anarchist. Leidlich begabter Pianist und detailversessener Komponist. Kettenraucher und Perfektionist. Von vielen verehrt, von manchen abgelehnt. Auch in der mondänen Pariser Szene um die Jahrhundertwende erschien Maurice Ravel als Unikum.

Seine Musik war wie er: wunderbar und sonderbar. Ravel war ein Meister darin, neuartige Rhythmen und Harmonien mit traditionellen Formen und Strukturen zu verweben – in Kompositionswettbewerben sah man das als Fehler. Sein bekanntestes Werk, den Bolero, tat er als eine » simple Instrumentationsübung « ab. Wer war dieser Mann, der 2025 seinen 150. Geburtstag gefeiert hätte und sich unter anderem von Komponisten wie Erik Satie oder Edvard Grieg beeinflussen ließ? Der Schauspieler Dominique Horwitz, die Sopranistin Christiane Karg und das Aris Quartett laden Sie ein zu einer poetischen Reise in die Welt des Maurice Ravel – ein facettenreiches Erlebnis aus Klang, Gesang und Poesie für Geist und Seele und das große Finale der Residenz unserer Wohnzimmerkünstler.

Aris Quartett

Christiane Karg, Sopran

Dominique Horwitz, Sprecher

Ulrike Payer, Klavier

Werke und Texte von Maurice Ravel

Dieses Konzert wird unterstützt von Prof. Dr. Michael Junker, Aufsichtsratsvorsitzender Wittenstein SE