Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim feiert 5. Geburtstag

Vom 1. bis 3. Juni gibt es einen Grund zu feiern: Die Ravensburger Kinderwelt wird Fünf und präsentiert anlässlich des Feiertags tolle Aktionen. Am ganzen Wochenende bekommen 5-Jährige gegen Vorlage eines Nachweises freien Eintritt in die Indoor-Erlebniswelt. Und am Sonntag, den 3. Juni wird dann richtig gefeiert. Um 13 Uhr gratulieren Maskottchen wie die Maus oder Käpt´n Blaubär unserem Ravo zum Geburtstag mit einem tollen Kuchen. Und den ganzen Tag haben Besucher die Möglichkeit die beiden Workshops »Spiele-Erfinder-Werkstatt« und »Puzzle-Workshop« zu besuchen und so ein tolles Mitbringsel für Daheim zu gestalten. Feiert mit uns!