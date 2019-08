Raverglueck präsentiert globale Festivalhighlights –w/ DJs Umami

Liebe Happy Raver, die Festivalsaison ist nicht vorbei!

Auf einer Weltreise haben wir ganzjährig auf allen Kontinenten Events erlebt, die unser Leben unerwartet verändert haben. Events, die wir auch als bereits routinierte Festivalgänger nicht kannten und die noch viel mehr zu bieten haben als unseren geliebten Techno auf epischen Soundsystemen.

Mittlerweile sind wir seit 16 Monaten unterwegs und haben 53 Techno-Festivals in über 30 Ländern besucht. Von magischen Sonnenaufgangs-Sets in Thailand, über drei paradiesische Festival-Wochen an der panamaischen Karibik-Küste, bis hin zu atemberaubenden Floor-Panoramas, die uns im australischen Busch verzauberten. Und auch auf unserem europäischen Erdkreis haben wir gut gehütete Schätze entdeckt, die noch nicht bei jedem auf der Liste stehen.

Diese und noch viele weitere Empfehlungen wollen wir an einem Abend im Lehmann Club mit euch teilen. Mit einer Ausstellung & einem Vortrag, tragen wir das Beste aus allen Erfahrungen für euch zusammen – und für jeden Gast wird es ein exklusives Handout geben, welches die globale Festivallandschaft auf nie dagewesene Weise präsentiert.

Und was darf dabei natürlich nicht fehlen? Musik! Wir freuen uns auf das Berliner DJ Duo UMAMI! Wer sich die Wartezeit versüßen möchte, dem empfehlen wir mal in das Fusion-Set 2019 reinzuhören:

https://soundcloud.com/umamiinspace/umami-livefusion-tanzwuste-2019

Eure Iryna & Roxy

Raverglueck