Objekt- und Clownstheater mit Live-Musik

Ein Ei kann nicht fliegen, glaubst du? Warte mal ab.

"´Rawums´, das klingt, als würde etwas zu Boden fallen: ein Stuhl vielleicht oder ein Sack. In der Tat geht es hier auf eine Reise ins Wunderland der Schwerkraft: von federleicht bis plumsschwer. Die Kinder sitzen auf einem großen Kuschelteppich und schauen, was auf der rundum offenen Bühne passiert. (…) Kann ein Ei fliegen? "Vielleicht später einmal", sagt die Bühnenfrau und meint wohl den weißen Papiervogel, den sie später aus der Kiste holt, um ihn per Luftballon wolkenhoch schweben zu lassen. Der Papierstuhl, das Papierhaus, die Papierfrau und der Papiermann können fliegen." (Wiesbadener Tagblatt)

"Florschütz und Döhnert verweben Bilder und Sprache zu einer unaufgeregten, äußerst ästhetischen Performance, die den Kindern Zeit lässt zum Zuschauen, Zuhören, Mitdenken und Verstehen." (Oberhessische Presse)