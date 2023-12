Ray Chen & Royal Scottish National Orchestra

James MacMillan

»Britannia« für Orchester

Pjotr I. Tschaikowski

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35

Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow

»Scheherazade« Sinfonische Suite op. 35

Ray Chen Violine

Royal Scottish National Orchestra

Thomas Søndergård Dirigent

Dass Klassik alles andere als eine aussterbende Kunstform ist, beweist niemand überzeugender als Ray Chen. Seit der taiwanesisch-australische Geiger mit zwanzig Jahren direkt hintereinander den Yehudi-Menuhin und den Reine-Elisabeth-Wettbewerb gewann, füllt er die Konzertsäle der Welt mit den namhaftesten Orchestern. Er ist zu erleben bei weltbewegenden Ereignissen wie der Nobelpreisverleihung in Stockholm oder beim französischen Nationalfeiertag, live vor 800 000 Zuschauern. So virtuos wie sein Instrument – eine Stradivari, die einst Jascha Heifetz spielte – handhabt er die sozialen Medien und begeistert Millionen von Followern rund um den Globus für die Musik. So wundert es nicht, dass sich sein Konterfei inzwischen als Schlüsselanhänger oder Textilprint auf trendigen Hoodies wiederfindet.

Das Royal Scottish National Orchestra unter Leitung seines Chefdirigenten Thomas Søndergård stellt ein patriotisches Statement voran, die Konzertouvertüre »Britannia« des schottischen Landsmanns James MacMillan, bevor es zusammen mit dem Weltstar der Violine nach Russland und in den Orient entführt. Tschaikowskis Violinkonzert fordert ein immenses technisches Können. In Rimski-Korsakows »Scheherazade« fesseln betörende Melodien den grausamen Sultan tausendundeine Nacht lang. Vergleichbaren Zauber entfaltet Ray Chen, nicht nur im Internet, sondern auch live auf der Bühne. »Ich möchte, dass die Menschen in den Konzertsaal kommen und denken: Das war richtig cool und aufregend, vielleicht gehe ich da nochmal hin!«

EINFÜHRUNG 18.20 Uhr

Eintritt:

59 | 51 | 42 | 33 | 25 €

Online-Buchung