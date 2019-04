Ray Wilson Genesis Classic

RAY WILSON, der Ex-Sänger von GENESIS, präsentiert die größten Hits der Bandgeschichte und seiner Solokarriere. Facettenreiche Songstrukturen aus der progressiven Rock-Ära der Band sowie die Pop-Hits der 1970er bis 1990er Jahre verschmelzen zu den unterschiedlichsten Arrangements - eine neue Dimension von GENESIS, ohne dass die Songs ihren Originalcharakter verlieren. Garant dafür ist die einmalige Stimme von RAY WILSON, welcher allein mit dem letzten GENESIS-Album „CALLING ALL STATIONS" das viert bestverkaufte der Bandgeschichte eingesungen hat.

20 Jahre nach der Veröffentlichung von"CALLING ALL STATIONS", wird RAY WILSON mit seiner Band die besten Stücke hieraus präsentieren. Im Repertoire hat RAY WILSON selbstverständlich alle Hits wie "CONGO", "NOT ABOUT US", "SHIPWRECKED" „Mama“ „In the air tonight, carpet crawlers und natürlich auch alle weiteren Klassiker der Genesis –Ära…..

"CALLING ALL STATIONS" war das letzte Studioalbum einer der besten und erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Folglich wurde GENESIS als wichtige und einflussreiche Band in die berühmte „Rock´n´Roll Hall of Fame" aufgenommen und verkaufte insgesamt über 150 Millionen Tonträger weltweit.