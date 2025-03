Kreative Arrangements einiger der bekanntesten Musikstücke der Welt.

John Law („Einer der einfallsreichsten und vielseitigsten

Jazzpianisten Großbritanniens“, International Piano Magazine, 2014) präsentiert Re-Creations: kreative Arrangements

einiger der bekanntesten Musikstücke der Welt. Die Idee ist einfach: Wir nehmen einige der bekanntesten Stücke aus allen Genres – Jazz, Pop, Indie, Rock, Folk, manchmal auch Klassik – und kreieren sie neu, finden neue Arrangements und neue Ansätze, um sie zu präsentieren.

Manchmal erfinden wir sie einfach spontan neu. Aber egal, wie frei und erfinderisch wir sind, egal, wie komplex und kompliziert die Arrangements werden, das Publikum fühlt sich immer

als Teil des kreativen Prozesses, weil es die Melodie kennt und sie erkennt. Das ist musikalische Kunst, gespielt von hochqualifizierten Musikern, bei der sich das Publikum nicht ausgeschlossen fühlt. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil

des Abends und des gesamten Erlebnisses.

Nach drei brillanten CDs und Tourneen durch

Großbritannien und Kontinentaleuropa präsentiert das Quartett nun sein neuestes Album: Many Moons. Das aktuelle neue Repertoire umfasst ein tief grooviges „House Of The Rising Sun“, eine verrückte Version von „Mama Mia“, zusammengemischt mit Pachelbels Kanon, „Eye Of The Tiger in 15(!)“, eine wilde Version von „U Can’t Touch This“, eine arhythmische Version von „Smoke on the Water“ und eine wunderschöne, sich ständig verändernde Interpretation von „Can’t Help Falling In Love“ …

Mit dabei: der Saxophonist und Gewinner des UK Parliamentary Jazz Award, Sam Crockatt, der dänische Bassist und Komponist Henrik Jensen und ein neuer junger Heißsporn der britischen Jazz-Schlagzeugszene: Alex Goodyear. „Beeindruckende Arrangements und großartiges Können und Einfallsreichtum bei den Soli … Ich kann mich an keinen besseren Jazz-Auftritt erinnern! Atemberaubend!“ „Nur in Re-Creations konnte auf Debussy Deep Purple folgen! Eine der besten Jazz-Aufführungen, die ich je gesehen habe!“

Besetzung: John Law (p), Sam Crockatt (sax), Henrik

Jensen (b), Alex Goodyear (dr)