[re:fine] heißt übersetzt „verfeinern“

Und genau das ist es, was die beiden Reutlinger Musiker Jochen „Joschi“ Rein und Micha Raiser mit den Songs machen, die sie sich vornehmen. Sie verändern und verfeinern Lieder, die sie mögen auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Durch die minimalistische Instrumentierung von Akustik Gitarre und Gesang entstehen zum Teil ganz neue, fragile Songperlen mit viel Atmosphäre und Gefühl. Sie sind keine Party Band – [re:fine] überzeugt mit den feinen, leisen Klängen.