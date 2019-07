Ein Dokumentarfilm, der die Arbeit auf einem industriellen Fischereischiff im Nordatlantik zeigt? Nichts Neues, mag man da denken, nicht aber in diesem Fall. Dieser einzigartige Film entzieht sich den üblichen Kategorien, und man erlebt noch nie zuvor gesehene Perspektiven und Bilder.

Es kommen unzählige Mini DV-Kameras zum Einsatz, die an den ungewöhnlichsten Stellen an Bord montiert sind, so dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wie einem geschieht, wenn man z.B. minutenlang mit dem Netz ins Meer eintaucht und die Perspektive eines Fisches einnimmt.

Man wird geradezu mitten hinein ins Geschehen geschleudert, das von einem Industrial-ähnlichem Klanggewitter aus Motorengedröhn, Kettengeschepper und Wellengetöse akustisch untermalt wird. Erläuterungen oder Kommentare zum industriellen Fischfang gibt es nicht, die Bilder sprechen ihre eigene Sprache.

epd Film schrieb dazu: „LEVIATHAN zeigt Männer bei der Arbeit und Fische beim Sterben, aber durch die Art, wie er das tut, ist er deutlich näher am Avantgarde- und Experimentalfilm als an allen Formen des Dokumentarkinos: Menschen und Maschinen, das Meer und der Himmel, die Berge zuckender Fische und die Möwenschwärme am Himmel – alles verbindet sich zu einer anstrengenden, berauschenden Collage aus Bildern und Tönen. Und am Ende hat man trotz des fragmentarischen Charakters das Gefühl, etwas über die Welt dieser »Workingmen« begriffen zu haben.“