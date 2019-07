Birds of Passage - Das grüne Gold der Wayuu

Rapayet hat ein Auge auf Zaida geworfen. Der Brautpreis ist hoch, wie soll er das Geld aufbringen? Durch das Schmuggeln von Alkohol und das Schleppen von Kaffeesäcken jedenfalls nie. Deshalb sinnt Rapayet auf eine andere Lösung: Er verkauft Marihuana an Amerikaner des Friedenskorps …

Lange bevor der Name Pablo Escobar in aller Munde ist, legt eine Familie des matriarchalisch geprägten Wayuu-Stammes den Grundstein für den Drogenhandel, für den Kolumbien später so berühmt-berüchtigt werden sollte. Am Beispiel dieses Familienclans zeigt der Film auf, wie das Geschäft mit den Drogen deren Leben verändert, wie das Zusammenspiel von individuellem Begehren, Normen und Brauchtum eine zerstörerische Macht entfaltet. In vier Kapiteln zeichnet „Birds of Passage“ den Weg aus der Welt der Familienehre in die Welt des Kapitalismus nach. Die zwingende Gewaltspirale wird in dem ethnisch gefärbten Filmbeginn bis zum letzten Kapitel in ihrem unausweichlichen Irrsinn gezeigt.

„… das ist ungeheuer spannend und die poetische, unaufdringliche Eleganz, mit der in dieser Erzählung Archaisches, Modernes und zeitlos Menschliches ineinanderfließt, ist einzigartig“ (epd-film). Damit gelingt Guerra nach „Der Schamane und die Schlange“ erneut ein Meisterwerk.