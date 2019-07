Schlager-Pop Konzert

× Erweitern Foto: Chris de Biel & die Lerchen Chris de Biel & die Lerchen

Einen ganz anderen und äußerst attraktiven Konzertabend gibt es am 28. September im ClubW71 in Weikersheim zu erleben. Attraktiv nicht nur wegen der musikalischen Ausrichtung, sondern auch wegen dem Anglitz der auftretenden Protagonisten. Der charismatische Fürther Entertainer „CHRIS DE BIEL“ tritt mit seiner Band „DIE LERCHEN“ im kleinen Club zwischen den Sportplätzen auf. Auf der Bühne bewegt sich der Schnurrbartträger wild rasend gebärdend und geht in seiner Rolle als Schlagerist vollends auf. Begleitet wird der bekennende Frühaufsteher von den kongenialen Lerchen, die Rhythmen wie dem Boogaloo und dem Schubidoo frönen und noch jeden Bumsschuppen zum Ballsaal gemacht haben. Genauso wie bei Chris de Biel handelt es sich bei den Lerchen um keine unbeschriebenen Blätter. Gitarrist Enno spielt ganz nebenbei auch bei noch bei „Die Goldenen Zitronen“ und Trommler Tobi bei „The Robocop Kraus“ – um nur Einige zu nennen. Da bleibt also kein Bein ruhig stehen – das ist garantiert!

Handgemachter Schlager meets Austropop – dazu eine ordentliche Portion Humor und eine Prise Kitsch. Ihre feinsinnigen bis brutalen Lieder handeln von diesseitigen Nickligkeiten und jenseitigen Unwägbarkeiten. Laut dem Künstler mögen sogar Haustiere diese Musik!! Und das Allerbeste: Sie wird auch alle Besucher glücklich machen.