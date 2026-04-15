Read’n’Talk mit S. Kaminski und W. Ferchl

Im Frühjahr 2026 erwartet die Zamonien-Fans eine Bühnen-Tournee zu Walter Moers` aktuellem Bestseller Qwert.

In einer Mischung aus Lesung und moderiertem Gespräch nehmen Stefan Kaminski und Moers-Verleger Wolfgang Ferchl das Publikum mit in die fantastische Welt Zamoniens mit seinen Abenteuern und Wundern.

Walter Moers schickt uns in seinem neuen Roman Qwert auf eine rasante Reise durch eine aberwitzige Welt, die aus nichts als Abenteuern, Spannung, Ritterromantik, dialoglustigem Humor und reiner Fabulierlust besteht. Stimm-Virtuose Stefan Kaminski liest ausgewählte Passagen aus diesem Pageturner, wo nichts ist, wie es scheint, und immer alles anders kommt, als man denkt; wo sich die abenteuerlichsten Ideen und Bilder unserer Kultur kreuzen, von antiken Mythen und Ritterromanen bis zu Fantasyfilmen; von den Nibelungen über Don Quichote und König Artus´ Tafelrunde bis hin zu Monty Python.