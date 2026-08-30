Reading Mouse Storytime

Mit Anna-Lena Höllmann tauchen Kinder (4-6 J.) spielerisch in die englische Sprache ein. Gemeinsam hören sie eine Geschichte auf Englisch, sprechen über das Buch und üben die Aussprache.

Anschließend wird der neue Wortschatz in einem passenden Lied oder Reim vertieft. Zum Abschluss folgt eine kreative Phase: Mit Malen oder Basteln.

16.10. From head to toe: body parts

13.11. At the grocery store

11.12. Reading mouse „Christmas Edition”

Eine Anmeldung per Mail an ist erforderlich und immer ab dem 15. des Vormonats möglich.

Eintritt frei.