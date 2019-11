Ready for Techno - Bukowski

Der sechste Öffnungstag im kalten Dezember birgt eine Nacht ganz nach Eurem Geschmack und das ist nicht als Metapher gemeint. Mit Agent, Julian Konsent zurück auf Heimaturlaub und Marco Tondera sind drei Mann an den Decks, die das Buko schlichtweg kennen wir Ihre Westentasche und daher wissen, was Ihr wollt. Corporate Sound, wenn man so will – unsere Art, Wunschkonzerte stilvoller als durch einzelne Plattenwünsche umzusetzen. Unser Lieblingsagent und Julian Konsent reisen dafür inzwischen sogar aus Berlin an. Jetzt liegt’s an Euch, das adäquat zu würdigen!