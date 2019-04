»Ready – Steady – Go!« - Dreiteilige Workshopreihe für Frauen

Den beruflichen Wiedereinstieg nach einer Familien- bzw. Pflegephase erfolgreich meistern – kein Problem! Denn in der Agentur für Arbeit Ludwigsburg finden an drei Tagen aufeinander bauende Workshops statt, die einen erfolgreichen Wiedereinstieg garantieren. Die Termine sind immer dienstags und finden am 7. Mai, 21. Mai und 4. Juni jeweils von 9:00 - 11:00 Uhr in der Agentur für Arbeit Ludwigsburg statt.

Unter der Regie von Hannelore Bostick (fit4work training & coaching) beschäftigen sich die Teilnehmerinnen im ersten Teil der Workshops am 7. Mai (Ready) mit ihrem eigenen Kompetenzprofil. Im zweiten Teil, 21. Mai (Steady), dreht sich alles um die perfekte Bewerbung und zum Schluss der Workshop-Reihe am 4. Juni (Go) bekommen alle Teilnehmerinnen Tipps und Hilfestellungen zum erfolgreichen Netzwerken und wie die gesteckten Ziele verfolgt werden können.

Die Seminarreihe wird von der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Karin Lindenberger, organisiert. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei.

Eine verbindliche Anmeldung für alle drei Termine ist bis Donnerstag, 2. Mai 2019, unter ludwigsburg.bca@arbeitsagentur.de wegen begrenzter Teilnehmerinnenzahl notwendig.