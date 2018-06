ReadyForTechno w/ Matt Mus, Klanglos

ReadyForTechno? Es ist wieder an der Zeit abzutauchen in ein Welt aus elektronischen Beats, voranpeitschenden Bässen und jagenden Hi-Hats. In diese Welt begeben wir uns gemeinsam am 06.07. im Mobilat mit wohl bekannten Acts, die uns mit technologischen Geschichten durch die Nacht führen werden. Damit ist auf 2 Floors eine exzessive Stimmung vorprogrammiert und das Maximum einer Clubnacht wird erreicht. Line-Up: - Matt Mus - Klanglos - David Löhlein - Konsent & Tondera - Yasin Yalcin - Lukas Kaiser