Real Acoustic Force Birthday Bash

TANITH eine echte Legende gibt uns die Ehre, denn er war maßgeblich an der Gründung der deutschen Technoszene zu Beginn der 1990er Jahre beteiligt. Als der Club TRESOR im März 1991 seine Pforten öffnete, spielte er dort als Resident und wurde in den folgenden Jahren einer der populärsten deutschen Techno-DJs und war Headliner auf fast allen großen Raves von Mayday bis Nature One. Seit 1992 widmete er sich als einer der Ersten verstärkt den Breakbeats und gründete 1997 das Breakbeat Label Time Recordings. Wer Interesse an authentischer Techno-Geschichte hat, dem sei sein Blog auf http://www.tanith.org empfohlen! Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, oh, kommet ihr Techno-Jünger und huldigt TANITH! Desweiteren wird Dj Ridick von der Dubwars Crew und Sascha Babatz (Kellerei, Rooms) den großen Floor beschallen.Im unteren Floor wird Desolee (Resopal Schallware), Dj Pellere (Masters of Techno) und Timo Pasch (Newcomer) ihr Können zum Besten geben. Desolee besticht durch seinen Deepen und Darken Technosound und ist immer für eine Überraschung gut. Timo Pasch hat bei verschiedenen kleineren Techno Parties in der Region gespielt und gibt an diesem Abend sein Debüt.