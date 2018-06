Real.Acoustic.Force präsentiert Roberta Nicholls

Freunde der Elektronischen Tanzmusik bevor wir in die Sommerpause gehen haben wir für euch noch was ganz besonderes im Programm. Roberta Nicholls aus Malta. Die Djane aus Malta macht seit einigen Jahren Musik in ganz Europa unter andrem bespielt sie im Sommer die Balearen Insel Ibiza und reist zwischen London/Malta/Ibiza hin und her. Auf Malta hat sie jeden Freitag ihre eigene Eventreihe Studio Red, in der sie ihre neusten musikalischen Errungenschaften den Tanzwütigen auf Malta näher bringt. Mobilat Klub + Konzert + Kultur Brähne Wieland Gbr | Salzstr. 27 | 74076 Heilbronn | http://mobilat.club | info@mobilat.club Anfang des Jahres hat sie auf dem Italienischen Label Skynet wo auch schon Mike Väth Releast hat ihren ersten Track veröffentlicht mit Marco Piangiamore, dieser auch gleich in Beatport Techno Charts auf Platz 3 ging. Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit Roberta Nicholls und unseren Locals „BVFFES“(Hartgas), Lukas Kaiser (BassTendenz), Fuchs (Bass Tendenz), Dariusz Pasqual (Bass Tendenz), Pellere (R.A.F. / Masters of Techno).

