Real News oder Fake News? Ein Fall für alle Mediennutzer:innen

Mit Dr. Oliver Herbst, Redakteur in der Lokalredaktion Ansbach der Fränkischen Landeszeitung.

Ist eine Nachricht echt oder falsch, und woran kann ich dies erkennen? Von der Corona-Krise über den Ukraine-Krieg bis zur Energiekrise: Gerade in schwierigen Zeiten beschäftigen diese Fragen viele Menschen. Fake News fordern unsere Demokratien heraus. Wie wir Real News und Fake News voneinander unterscheiden können, geht uns als Mediennutzerinnen und -nutzer alle an. Darum soll es an dem Abend anhand echter und gefälschter Beispiele gehen.