aber witzig

Es gibt Kabarett und es gibt Kabarett mit HG.Butzko. Das ist auch irgendwie Kabarett, aber irgendwie ist es auch anders. Was HG.Butzko macht, ist eine Mischung aus Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit.

In seinem 11. Programm spürt er dem Irrsinn der postfaktischen Zeitenwende nach. Dabei stellen sich interessante Fragen: Was ist ein Computervirus gegen eine echte Pandemie? Was die Reizüberflutung im Digitalen verglichen mit dem Anstieg des Meeresspiegels? Was nützt künstliche Intelligenz, wenn die menschliche Dummheit zeitgleich mitwächst?

Und dass die Aufmerksamkeitsspanne nur noch 280 Zeichen umfasst, ist ein Umstand, den es schon früher hätte geben müssen. Was wäre uns alles erspart geblieben? Die Bibel, Karl Marx und das neue Kabarettprogramm von HG.Butzko.