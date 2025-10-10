Rebecca Trescher – New Shapes Quartett

Getrieben von einer unbändigen Neugier und Experimentierfreude zwischen Jazz und sinfonisch geprägter zeitgenössischer Musik, hat Rebecca Trescher sich einen hervorragenden Namen in der deutschen und internationalen Jazzszene erarbeitet.

Die Natur und ihre Kompositionsideen stehen dabei meist in enger Verbindung zueinander; ihre Musik hat etwas Geerdetes und gleichzeitig etwas Luftiges. Trescher erschafft mit ihren Kompositionen einen einzigartigen kreativen Klangraum – nie plakativ, sondern assoziativ und organisch.

Im Jahr 2022 wurde die Musikerin für ihr Werk „Paris-Zyklus“ mit dem Deutschen Jazzpreis für „Komposition des Jahres“ ausgezeichnet und die internationalen Kritiker des amerikanischen Kult-Magazins Down Beat wählten sie zum Rising Star in der Kategorie Klarinette. Sie ist auf internationalen Konzertbühnen zu hören und veröffentlicht nun ihr neuntes Album Changing Perspectives, das sie in Koproduktion mit dem Deutschlandfunk in Köln aufgenommen hat.

In ihrem Quartett vereint sie drei herausragende Instrumentalisten, mit denen sie seit Langem als eingespieltes Team zusammenarbeitet: ihren langjährigen Weggefährten und Herzensmenschen Andreas Feith am Klavier, den scharfsinnigen und zugleich feinen Bassisten Lukas Keller aus Köln sowie den kreativen, gestaltungsstarken Schlagzeuger Silvio Morger aus Köln. Diese musikalischen Persönlichkeiten formen die Kompositionen auf ganz eigene Weise neu und loten die Grenzen zwischen Komposition, Improvisation und Interpretation immer wieder aufs Neue aus.