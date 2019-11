Die Comedians von RebellComedy etablieren Stand-Up-Comedy auf höchstem Niveau und repräsentieren die neue Generation von Comedians – publikumsnah, frisch, ehrlich und authentisch begeistern sie das Publikum.

Der Name ist hier Programm: Rebellisch, satirisch und einfach lustig präsentieren die Künstler ihre Show. Hier sind Unterhaltung höchster Güte und ein Lachmuskelkater garantiert.

In den USA ist Stand-Up-Comedy schon längst zum gängigen Format der Comedy-Szene avanciert. Auch in Deutschland erlebt die Szene einen Aufschwung, der vor allen Dingen durch Formate wie RebellComedy gefördert wird. Die Grundidee ist denkbar einfach: Comedians unterschiedlichster Herkunft und Wurzeln erzählen auf der Bühne parodierte Geschichten und setzen sich so mit sich selbst, ihrem Leben und der Gesellschaft auseinander. Das Publikum kennt diese Geschichten meistens aus dem eigenen Alltag und kann sich so mit den Comedians identifizieren. Der Ton ist auf der Bühne meistens rau und genau diese rebellische Haltung begeistert das Publikum in ganz Deutschland. Kein Wunder also, dass die Shows der RebellComedy so gut wie immer ausverkauft sind. Denn hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Die RebellComedy fegt wie ein Sturm durch die deutsche Comedy-Szene. Das Format ist aus einem Uniprojekt entstanden und obwohl RebellComedy mittlerweile unglaublich erfolgreich ist, bleiben sich die Comedians treu. Hier wird kein Mainstream abgeliefert, sondern feinsinnige Satire gepaart mit geistreichem Wortwitz.

Lassen Sie sich dieses Highlight der Comedy auf keinen Fall entgehen und erleben Sie mit Rebell Comedy eine unvergessliche Show. Hier wird Ihnen Stand-Up-Comedy vom Feinsten geboten – garantiert!