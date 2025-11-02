RebellComedy: Rebell for Live!

RebellComedy ist wieder auf Tour!

Das etablierteste Stand-Up Comedy Ensemble Europas kommt in deine Nähe, um gegen alles zu rebellieren:

Schlechte Laune, veraltete Denkweisen und politische Korrektheit!

Seit fast 20 Jahren ziehen die Rebellen durch die großen Hallen in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz - aber sie kriegen niemals genug, die Zuschauer in Lachkrämpfe zu versetzen, denn sie sind REBELL FOR LIVE!

Ein unvergesslicher Abend erwartet dich mit den Comedy-Größen Benaissa Lamroubal, Khalid Bounouar, Hany Siam, Salim Samatou, Ususmango und Babak Ghassim.

Freu dich auf eine einzigartige Mischung aus Comedy, tiefgründiger Poetry und bester Musik von einem Live-DJ – und das alles gewürzt mit der Extraportion Überraschung durch Special Guests!

Ein rebellischer Abend, den du nicht verpassen solltest - also gönn dir Tickets!