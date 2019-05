Rebelles - Jour Fixe Du Cinéma Francais

Sandra, Marilyn und Nadine sind Arbeiterinnen in einer Fischkonservenfabrik und chronisch pleite. Als sie durch einen dummen Zufall ihren dauergeilen Boss umbringen, der eine Tüte voller Bargeld bei sich hat, beschließen sie, das Geld an sich zu nehmen und den Leichnam diskret in Dosen zu entsorgen.

Doch als die Gangster auftauchen, denen das Geld gehört, wird es kompliziert. Und dass die Dosen mit den sterblichen Überresten für einen guten Zweck gespendet werden, macht es auch nicht grade leichter.

Allan Mauduit (87 Min.) , OmdU

Mit Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy